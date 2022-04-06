"Волной меня сбило с ног и отбросило через две комнаты": воспоминания женщины из Житомирщины

Оккупанты ежедневно обстреливают мирных жителей по всей Украине. Да, жительница Житомирщины вспомнила, как возле нее упала вражеская ракета.

Дом жительницы села Вязовцы Житомирской области был всего в каких-то 200 – 250 метрах от эпицентра взрыва. Поэтому Елена на себе почувствовала, что такое ударная волна от вражеской ракеты.

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Сбило с ног и отбросило через две комнаты

Женщина рассказывает, что все произошло практически мгновенно. Во время взрыва она находилась в собственном доме.

Волной меня сбило с ног и отбросило через две комнаты, в сени. Сильно разрушило крышу и окна, порубило стены. Сейчас подлатали чуть-чуть кровлю, но все равно подтекает. Сегодня же дождь…,

– рассказывает она.

Отметим, что под обстрел вражескими ракетами попали местный храм и несколько домов вокруг. Да, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, являющейся памятником архитектуры, сейчас проломлена крыша, купола и стены. По сути, уцелевшей осталась разве что колокольня.

От ракетного удара больше всего пострадала церковь / Фото Нацполиции

Взрывная волна была настолько сильна, что повредила частные дома вокруг. Собственно, один из них – Елены. Женщина, как говорится, родилась в рубашке.

Мы же напоминаем, что при сигнале воздушной тревоги следует немедленно отправляться к укрытию. Это может спасти вам жизнь и не игнорируйте уведомления.

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