По его словам, Волновахский район — это небольшие поселки, населенные пункты вдоль линии разграничения.

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Павел Кириленко отметил, что часть этих территорий занята.

Часть враг проходит, его отбивают — потому что это такой стратегический плацдарм для РФ. В чем он заключается, мы понимаем: они хотят с обеих сторон закрыть область,

– пояснил Кириленко.

"Закрыть таким образом, чтобы из Мариуполя, с юга, выйти на гору и с севера выйти через Харьковскую область. То есть – Днепр, Харьков", – добавил Павел Кириленко.

Однако Глава Донецкой области заверил, что эту ситуацию отслеживают и работают над оборонительными сооружениями.

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