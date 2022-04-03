За його словами, Волноваський район — це невеликі селища, населені пункти вздовж лінії розмежування.

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Павло Кириленко зазначив, що частина цих територій зайнята.

Частину ворог проходить, його відбивають — тому що це такий стратегічний плацдарм для РФ. В чому він полягає, ми розуміємо: вони хочуть з обох боків закрити область,

– пояснив Кириленко.

"Закрити таким чином, щоб з Маріуполя, з півдня, вийти нагору і з півночі вийти через Харківську область. Тобто — Дніпро, Харків", – додав Павло Кириленко.

Проте Голова Донецької області запевнив, що цю ситуацію відстежують та працюють над оборонними спорудами.

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