Волны разрубили пополам российский танкер у берегов Керчи, рядом тонет еще одно судно

Возле берегов Керчи идут на дно сразу два танкера "Волгонефть". Сначала волны разрубили один танкер, который перевозил 4 тысячи тонн мазута, а через час под удар стихии попало еще одно судно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Российские танкеры вблизи Керчи идут на дно

Возле Керчи идет на дно российский танкер "Волгонефть-212". Волны были такой силы, что фактически разрубили судно пополам. На борту было 13 членов экипажа. Сейчас все они оказались в море.

Известно, что кораблекрушение произошло в 8 километрах от Керченского пролива. Сейчас оккупанты начали спасательную операцию и отправили катера в зону, где тонет судно.

Танкер тонет неподалеку от берегов Керчи: смотрите видео

Как пишут в сети, это уже не первый подобный случай. Ранее грузовой корабль компании "Кама Шиппинг" утонул из-за поломки корпуса. Также предыдущий российский танкер "Волгонефть-139" ранее ушел под воду буквально за несколько минут.

В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину, после чего пошла трещина. Танкер буквально разделился на две стороны и затонул.

Сейчас с российским танкером повторился точно такой же инцидент. Волны врезались в судно и буквально разрубили его пополам.

Известно, что "Волгонефть-212" был построен 55 лет назад. Сначала это был обычный танкер, но в 90-х его начали укорачивать до стандартов "река – море". Как и всегда, россияне делали все на скорую руку: вырезали центр, выбросили его, сварили корму и нос. В результате посередине танкера образовался огромный шов, который сегодня не удержал стихии.

Примерно через час после инцидента с танкером "Волгонефть-212" крушение потерпело другое судно – "Волгонефть-239". На борту второго танкера пока что остаются 14 членов экипажа. В сети сообщают, что кроме катеров к спасению привлекли и вертолет Ми-8.

Российские государственные СМИ уже подтвердили, что действительно два танкера потерпели кораблекрушение. Пропагандисты утверждают, что начинают спасательную операцию, однако в сети утверждают, что члены экипажа уже 4 часа находятся в воде.

Российский танкер почти утонул: смотрите видео

Российские танкеры неподалеку Керчи потерпели крушение: смотрите видео

Как будут проводить спасательную операцию – неизвестно. Дело в том, что сейчас в море бушует шторм. Порывы ветра достигают 22 метров в секунду.