На побережье австралийского штата Новый Южный Уэльс волны размыли, затопили и повредили дома.

Вымытая почва у океана повредила дома австралийцев, поэтому местных жителей пришлось эвакуировать. Об этом сообщила пожарно-спасательная служба Австралии на своей странице в фейсбуке.

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В пляжных пригородах прибой достигал краев жилых зданий. В частности "вырезал" грунт под домами и сдвигал фундаменты. Начиная с 12 июля возле береговой линии города были зафиксированы волны высотой до 11 метров высотой.

Местные метеорологи несколько раз предупреждали об опасном прибое вдоль всей береговой линии штата, а это 2100 километров.

Смотрите фото пожарно-спасательной службы Австралии:

Людям советовали держаться подальше от воды, воздержаться от плавания, катания на лодках и рыбалки со скал. Так как самые большие волны были примерно в 4 раза больше средних, которые присущи июлю в Австралии.

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Ранее местные жители уже переживали сильные прибои и призывали построить защитную стену, однако власти проигнорировали это.

Смотрите видео: последствия опасного прибоя