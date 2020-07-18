На узбережжі австралійського штату Новий Південний Уельс хвилі розмили, затопили і пошкодили будинки.

Вимитий ґрунт біля океану пошкодив будинки австралійців, тому місцевих жителів довелося евакуювати. Про це повідомила пожежно-рятувальна служба Австралії на своїй сторінці у Фейсбук.

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У пляжних передмістях прибій досягав країв житлових будівель. Зокрема "вирізав" ґрунт під будинками та зсував фундаменти. Починаючи з 12 липня, біля берегової лінії міста були зафіксовані хвилі висотою до 11 метрів заввишки.

Місцеві метеорологи кілька разів попереджали про небезпечний прибій вздовж усієї берегової лінії штату, а це 2100 кілометрів.

Дивіться фото пожежно-рятувальна служба Австралії:

Людям радили триматися подалі від води, утриматися від плавання, катання на човнах і риболовлі зі скель. Адже найбільші хвилі були приблизно в 4 рази більшими за середні, які притаманні для липня в Австралії.

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Раніше місцеві жителі вже відчували сильні прибої і закликали побудувати захисну стіну, однак влада проігнорувала це.

Дивіться відео: наслідки небезпечного прибою