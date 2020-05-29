Володя, смотри не перед*очи: блогеру Пояркову вручили обвинительный акт за угрозы Зеленскому

Блогер Поярков угрожал убийством президенту Зеленскому – так считают в СБУ и по этому поводу составили соответствующий обвинительный акт. Сам Поярков обвинения отвергает, ведь "пародия не может быть преступлением".

О развитии дела, которое расследуют с октября 2019 года, рассказали в издании " Детектор медиа " 28 мая.

Новость по похожему делу Суд не продлил меру пресечения Софии Федине

Поярков отвергает обвинения

Блогер рассказал, что 28 мая ему вручили обвинительный акт.

Пояркова обвиняют в " угрозах или насилии в отношении государственного деятеля ", а в случае признания судом его вины могут наказать лишением свободы до 5 лет.

Однако Сергей Поярков отвергает обвинения: " Ни преступления, ни покушения – не было. Не может пародия рассматриваться как преступление ".

Поярков считает это дело искусственно создано и предполагает вероятность написания с его стороны заявления о служебном преступлении.

Что говорят у Зеленского

Само дело пресс-секретарь президента Юлия Мендель не прокомментировала, но отреагировала на заявления Пояркова о том, что Зеленский якобы дважды свидетельствовал против блогера: "Напоминает несколько чушь".



Обвинительный акт Пояркову за угрозы Зеленскому / Фото "Детектор медиа"

Как Поярков "угрожал" Зеленскому

Расследуют дело еще с октября 2019 года. Поводом стала одна из пародий Пояркова, опубликованная в ютубе. В ней блогер вспоминал Владимира Зеленского, пародируя лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Володя, ты смотри не перед*очи. Потому что если что-то у тебя не получится, мы найдем твою пятую точку. Если ты, пад*о, будешь д*очить на украинскую землю, то мы тебя радикально на куски порвем,

– говорит на видео Поярков.

Развитие дела привело к выдвижению Пояркову подозрения в январе 2020 года. 29 января суд избрал блогеру меру пресечения – отпустил под личное обязательство.

Видео, из-за которого начали производство, доступно для просмотра на ютубе (отрезок с 5:30 до 6:20)