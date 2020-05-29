Володя, дивись не перед*очи: блогеру Пояркову вручили обвинувальний акт за погрози Зеленському

Блогер Поярков погрожував вбивством президенту Зеленському – так вважають у СБУ і щодо цього склали відповідний обвинувальний акт. Сам Поярков звинувачення відкидає, адже "пародія не може бути злочином".

Про розвиток справи, яку розслідують з жовтня 2019 року, розповіли у виданні "Детектор медіа" 28 травня.

Новина у схожій справі Суд не продовжив запобіжний захід Софії Федині

Поярков відкидає звинувачення

Блогер розповів, що 28 травня йому вручили обвинувальний акт.

Пояркова звинувачують у " погрозах або насильстві щодо державного діяча ", а в разі визнання судом його провини можуть покарати позбавленням волі до 5 років.

", а в разі визнання судом його провини можуть покарати позбавленням волі до 5 років. Однак Сергій Поярков відкидає звинувачення: "Ні злочину, ні замаху – не існувало. Не може пародія розглядатися як злочин".

Поярков вважає цю справу штучно створеною й припускає ймовірність написання з його боку заяви про службовий злочин.

Що кажуть у Зеленського

Саму справу прессекретарка президента Юлія Мендель не прокоментувала, але відреагувала на заяви Пояркова про те, що Зеленський нібито двічі свідчив проти блогера: "Нагадує дещо нісенітницю".



Обвинувальний акт Пояркову за погрози Зеленському / Фото "Детектор медіа"

Як саме Поярков "погрожував" Зеленському

Розслідують справу ще з жовтня 2019. Приводом стала одна з пародій Пояркова, опублікована у ютубі. У ній блогер згадував Володимира Зеленського, пародіюючи лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Володя, ти, дивись, не перед*очи. Бо якщо щось у тебе не вийде, ми знайдемо твою п'яту точку. Якщо ти, пад*о, будеш д*очити на українську землю, то ми тебе радикально на шматки порвемо,

– говорить у відео Поярков.

Розвиток справи призвів до висунення Пояркову підозри в січні 2020 року. 29 січня суд обрав блогеру запобіжний захід – відпустив під особисте зобов’язання.

Відео, через яке розпочали провадження, доступне для перегляду у ютубі (відрізок з 5:30 до 6:20)

Схожа ситуація була у жовтні 2019 з відео Софії Федини та Марусі Звіробій. З використанням ненормативної лексики жінки коментували візит Зеленського до Золотого, причому лунали такі слова: "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть". Обидві фігурантки відео стали згодом фігурантками кримінального провадження.