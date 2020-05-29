Володя, дивись не перед*очи: блогеру Пояркову вручили обвинувальний акт за погрози Зеленському
Блогер Поярков погрожував вбивством президенту Зеленському – так вважають у СБУ і щодо цього склали відповідний обвинувальний акт. Сам Поярков звинувачення відкидає, адже "пародія не може бути злочином".
Про розвиток справи, яку розслідують з жовтня 2019 року, розповіли у виданні "Детектор медіа" 28 травня.
Новина у схожій справі Суд не продовжив запобіжний захід Софії Федині
Поярков відкидає звинувачення
Блогер розповів, що 28 травня йому вручили обвинувальний акт.
- Пояркова звинувачують у "погрозах або насильстві щодо державного діяча", а в разі визнання судом його провини можуть покарати позбавленням волі до 5 років.
- Однак Сергій Поярков відкидає звинувачення: "Ні злочину, ні замаху – не існувало. Не може пародія розглядатися як злочин".
Поярков вважає цю справу штучно створеною й припускає ймовірність написання з його боку заяви про службовий злочин.
Що кажуть у Зеленського
Саму справу прессекретарка президента Юлія Мендель не прокоментувала, але відреагувала на заяви Пояркова про те, що Зеленський нібито двічі свідчив проти блогера: "Нагадує дещо нісенітницю".
Обвинувальний акт Пояркову за погрози Зеленському / Фото "Детектор медіа"
Як саме Поярков "погрожував" Зеленському
Розслідують справу ще з жовтня 2019. Приводом стала одна з пародій Пояркова, опублікована у ютубі. У ній блогер згадував Володимира Зеленського, пародіюючи лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.
Володя, ти, дивись, не перед*очи. Бо якщо щось у тебе не вийде, ми знайдемо твою п'яту точку. Якщо ти, пад*о, будеш д*очити на українську землю, то ми тебе радикально на шматки порвемо,
– говорить у відео Поярков.
Розвиток справи призвів до висунення Пояркову підозри в січні 2020 року. 29 січня суд обрав блогеру запобіжний захід – відпустив під особисте зобов’язання.
Відео, через яке розпочали провадження, доступне для перегляду у ютубі (відрізок з 5:30 до 6:20)
Схожа ситуація була у жовтні 2019 з відео Софії Федини та Марусі Звіробій. З використанням ненормативної лексики жінки коментували візит Зеленського до Золотого, причому лунали такі слова: "Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть". Обидві фігурантки відео стали згодом фігурантками кримінального провадження.
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