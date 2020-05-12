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Суд не продовжив запобіжний захід Софії Федині

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Запобіжний захід Софії Федині: суд відпустив парламентарку
Софія Федина / Фото з соцмереж політикині

Печерський райсуд Києва не продовжив запобіжний захід народній депутатці від "Європейської Солідарності" Софії Федині. Зауважимо, що парламентарку підозрюють у "погрозі вбивством щодо президента України".

Про це сама Софія Федина повідомила на своїй фейсбук-сторінці та додала, що ДБР надало документ, згідно з яким досудове слідство у справі, де фігурує вона і волонтерка Маруся Звіробій, завершене. Наразі достатньо доказів для обвинувального акту і передачі справи в суд.

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Суд не продовжив запобіжний захід, оскільки терміни минули,
– пояснила Федина.

Суд не продовжив Федині запобіжний захід
Суд не продовжив Федині запобіжний захід / Фото документа з соцмереж народної депутатки

Народна депутатка також виклала фотокопії цього документа та рішення суду щодо непродовження їй запобіжного заходу.

ДБР
Повідомлення ДБР про завершення досудового розслідування / Фото документа з соцмереж Софії Федини

Федина додала, що слідчий анонсував клопотання про обрання їй нового запобіжного заходу. Водночас, судовий розгляд по суті за законом має бути у Львові.

Нещодавно Погрози Зеленському: Суд не продовжив запобіжний захід Марусі Звіробій

У якій справі підозрюють Федину? 26 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому, де у нього з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій у грубій формі прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами.

Жінок обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику, а також говорили про небезпеку від перебування президента на передовій. Згодом Федині повідомили про підозру за фактом погрози вбивством президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю. Така ж підозра у Марусі Звіробій.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Рішення суду Володимир Зеленський Софія Федина Печерський суд Києва Новини політики
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