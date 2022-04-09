Отважные украинские защитники не только ликвидируют российских оккупантов и уничтожают их боевую технику. В ходе боев ВСУ удается завладеть боевыми машинами врага, начинающими работать против своих бывших владельцев.

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Работа трофейного БТР-82А

Волонтер Юрий Москаленко показал, как ВСУ используют трофейный БТР-82А против оккупантов. Теперь врагу придется ощутить на себе, как работает его техника.

Как захваченный день БТР-82А воюет в составе ВСУ: видео

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