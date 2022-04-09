Відважні українські захисники не лише ліквідовують російських окупантів та нищать їхню бойову техніку. У ході боїв ЗСУ вдається заволодіти бойовими машинами ворога, які починають працювати проти своїх колишніх власників.
Читайте також Окупанти у Мелітополі віддали вкрадені автобуси: на них виїхали 600 людей
Робота трофейного БТР-82А
Волонтер Юрій Москаленко показав, як ЗСУ використовують трофейний БТР-82А проти окупантів. Тепер ворогу доведеться відчути на собі, як працює його техніка.
Як захоплений БТР-82А воює у складі ЗСУ: відео
Дивіться також – Росія хоче назбирати ще 60 тисяч солдатів на війну проти України