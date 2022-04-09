Відважні українські захисники не лише ліквідовують російських окупантів та нищать їхню бойову техніку. У ході боїв ЗСУ вдається заволодіти бойовими машинами ворога, які починають працювати проти своїх колишніх власників.

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Робота трофейного БТР-82А

Волонтер Юрій Москаленко показав, як ЗСУ використовують трофейний БТР-82А проти окупантів. Тепер ворогу доведеться відчути на собі, як працює його техніка.

Як захоплений БТР-82А воює у складі ЗСУ: відео

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