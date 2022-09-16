В рамках проекта СВОИ Евгений Власюк рассказал 24 каналу о первых днях войны в Харькове. До полномасштабного вторжения он занимался здоровым питанием и доставкой.

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Сначала – помощь ВСУ

За 6 лет существования бизнеса в Харькове все процессы работы были налажены и работали как часы. Однако все кардинально изменилось 24 февраля в один момент. Тогда, в 5 утра, первое, что сделал мужчина – позвонил по телефону всем близким.

А потом, вместо того чтобы эвакуироваться из города, расположенного вблизи границы со страной-агрессоркой – поехал на свое производство. Как пояснил Евгений, там была расположена кухня, где было много уже готовой пищи, которую утром должны были доставлять. Чтобы она не испортилась, все упаковали в холодильники.

И мне еще курьеры звонили по телефону и спрашивали, будем ли сегодня развозить ее, а я такой: "Нет, пожалуй, что нет". "Но люди хотят есть, пожалуй", – такие ответственные у нас курьеры,

– улыбнулся, вспоминая Евгений.

И даже после этого он решил сразу не покидать город. Он стал помогать гражданским и Вооруженным Силам Украины. Всю еду, оставшуюся на его кухне, раздал на гуманитарные нужды.

"Сначала кормили ВСУ, просто ребят заваливали едой, чтобы она не пропадала. Мы уже потом только поняли, что нужно было как-то распределять эти продукты", – рассказал мужчина.

Уехал Евгений из Харькова только в начале марта. Тогда в город на Майдан Свободы впервые прилетела ракета.

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