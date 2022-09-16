У рамках проєкту СВОЇ Євгеній Власюк розповів 24 каналу про перші дні війни у Харкові. До повномасштабного вторгнення він займався здоровим харчуванням та доставкою.
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Спершу – допомога ЗСУ
За 6 років існування бізнесу у Харкові усі процеси роботи були налагоджені та працювали, як годинничок. Однак усе кардинально змінилося 24 лютого в один момент. Тоді, о 5 ранку, перше, що зробив чоловік – зателефонував усім близьким.
А потім, замість евакуюватися з міста, що розташоване поблизу кордону з країною-агресоркою – поїхав на своє виробництво. Як пояснив Євгеній, там була розташована кухня, де було багато вже готової їжі, яку зранку мали доставляти. Щоб вона не зіпсувалася, усе спакували в холодильники.
І мені ще кур'єри телефонували і питали, чи сьогодні будемо розвозити її, а я такий: "Ні, мабуть, що ні". "Але ж люди хочуть їсти, мабуть", – такі відповідальні у нас кур’єри,
– усміхнувся, згадуючи, Євгеній.
І навіть після цього він вирішив одразу не покидати місто. Натомість став допомагати цивільним та Збройним Силам України. Усю їжу, що залишилась на його кухні – роздав на гуманітарні потреби.
"Спочатку годували ЗСУ, просто хлопців завалювали їжею, щоб вона не пропадала. Ми вже потім тільки зрозуміли, що треба було якось розприділяти ці продукти", – розповів чоловік.
Виїхав Євгеній з Харкова лише на початку березня. Тоді в місто на Майдан Свободи вперше прилетіла ракета.
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