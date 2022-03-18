Соответствующую публикацию Артем Осипян сделал на своей странице в фейсбуке 17 марта. Волонтер и психолог признал, что это не ко времени, однако "вынужден зафиксировать этот абсурд публично".

Заметьте "Тебя что припудрило": появилось еще одно видео с хамским поведением Гогилашвили

Волонтер заявил, что на него напал Гогилашвили

Сегодня (говорится о 17 марта – 24 канале) под магазином "Ибис" на меня было совершено нападение бывшим заместителем министра МВД Александром Гогилашвили,

– сказал Осипян.

Волонтер заявил, что:

"он был вооружен с какой-то бригадой также вооруженных людей";

волонтер был без оружия, "поэтому защитить себя не мог".

"В конфликт не вступал, а вот он был агрессивно настроен и нанес мне удар в лицо. Удар был женский, почти неощутимый. Но сам факт. Также высказал мне вербальные угрозы", – объяснил Осипян.

Волонтер добавил, что будет писать заявление в полицию и потребует запись с камер "Ибиса". По словам волонтера, есть свидетель.

Важно! Сейчас ни полиция, ни сам Александр Гогилашвили не публиковали публично информацию о вероятном нападении. Как только такая информация появится, мы обязательно сообщим ее.