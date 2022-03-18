Відповідний допис Артем Осипян зробив на своїй сторінці в фейсбуці 17 березня. Волонтер та психолог визнав, що це не на часі, проте "вимушений зафіксувати цей абсурд публічно".

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Волонтер заявив, що на нього напав Гогілашвілі

Сьогодні (мовиться про 17 березня – 24 канал) під магазином "Ібіс" на мене був скоєний напад колишнім заступником міністра МВС Олександром Гогілашвілі,

– сказав Осипян.

Волонтер заявив, що:

"він був озброєний, з якоюсь бригадою також озброєних людей";

натомість волонтер був без зброї, "тому захистити себе не міг".

"У конфлікт не вступав, а от він був агресивно налаштований та звдарив мене в обличчя. Удар був жіночий, майже не відчутний. Але саме факт. Також виказав мені вербальні погрози", – пояснив Осипян.

Волонтер додав, що писатиме заяву в поліцію й буде вимагати запис з камер "Ібісу". За словами волонтера, є свідок.

Важливо! Наразі, ані поліція, ані сам Олександр Гогілашвілі не публікували публічно інформацію щодо ймовірного нападу. Як тільки така інформація з'явиться, ми обов'язково її повідомимо.

Родинні чи особисті зв'язки, – активіст про посаду для Гогілашвілі у МВС