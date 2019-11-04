Волонтер подарил военным самолет: детали

В Николаеве волонтер подарил военным собственный самолет АН-2. Купил его еще четыре года назад у обанкротившейся авиакомпании. С тех пор аппарат стоял разобранным. Самолет же экономичнее вертолетов, которыми сейчас пользуются военные.

Волонтер Егор Шишкин получил грамоту за щедрую помощь. Именно он подарил военным самолет АН-2. Мужчина признался, что о собственном аппарате мечтал с детства.

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"У каждого из вас, пожалуй, есть детская мечта. Это была моя детская мечта – иметь самолет. Приобрел его в 2015 году, сейчас узнал, что у военных есть необходимость в данном летательном средстве – решил его передать военным", – рассказал волонтер Егор Шишкин.



Егор Шишкин

10 бригада морской авиации – единственная часть Вооруженных сил Украины, которая использует самолеты типа АН-2. Однако вертолет МИ-8, которым сейчас пользуются, тратит 800 литров специального авиационного топлива в час. В то время, как АН -2-всего 200. И заправляют его обычным бензином.

Нам экономически целесообразно использовать такие самолеты для подготовки военнослужащих. Кроме того, это уникальный самолет, который может находиться с одной заправки в воздухе до 7 часов,

– заявил заместитель командующего ВМС ВС Украины по авиации Игорь Бедзай.

Самолет ранее использовали для пассажирских перевозок, теперь – для подготовки экипажей, военных и десантников. Тренируют к выполнению боевых задач. Военные говорят: эта техника незаменима, когда надо отработать десантирование, а подразделение находится вне места постоянной дислокации. Например, в зоне проведения ООС.



Учения военных

Выполняет основные задачи для подготовки личного состава морской пехоты по парашютно-десантной подготовке. Так как морская пехота сейчас находится в разных местах у нас, разбросанная по Украине. Большая часть на Востоке. То мы выполняем такие командировки,

- отметил заместитель командира эскадрильи Максим Тюпин.

Но пока военные готовятся передать подарок на авиаремонтное предприятие. В бригаде продолжается очередная летная смена. И главное оружие сейчас вертолеты КА-27. Пилоты отрабатывают высадку десанта с вертолетов и самолетов, поиск и эвакуацию пострадавших.

К слову, это не первая техника, которую передали армейцам благотворители. Но единолично – впервые. Два года назад меценаты подарили военным морякам вертолет Ка-226. Он уже выполняет боевые задачи.