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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Волонтер подарував військовим літак: деталі

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      У Миколаєві волонтер подарував військовим власний літак АН-2. Купив його ще чотири роки тому у збанкрутілої авіакомпанії. Відтоді авіасудно стояло розібране. Літак ж економічніший за гелікоптери, якими зараз користуються військові.

      Волонтер Єгор Шишкін отримав грамоту за щедру допомогу. Саме він подарував військовим літак АН-2. Чоловік зізнався, що про власне авіасудно мріяв з дитинства.

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      "У кожного з вас, мабуть, є дитяча мрія. Це була моя дитяча мрія – мати літак. Придбав його у 2015 році, зараз дізнався, що у військових є необхідність у даному літальному засобі – вирішив його передати військовим", – розповів волонтер Єгор Шишкін.

      євген шишкін
      Єгор Шишкін

      10 бригада морської авіації – єдина частина Збройних сил України, яка використовує літаки типу АН-2. Проте гелікоптер МІ-8, яким зараз користуються, витрачає 800 літрів спеціального авіаційного пального на годину. В той час, як АН-2 – лише 200. І заправляють його звичайним бензином.

      Нам економічно доцільно використовувати такі літаки для підготовки військовослужбовців. Крім того, це є унікальний літак, який може знаходитися з однієї заправки у повітрі до 7 годин,
      – заявив заступник командувача ВМС ЗС України з авіації Ігор Бедзай.

      Літак раніше використовували для пасажирських перевезень, тепер – для підготовки екіпажів, військових та десантників. Тренують до виконання бойових завдань. Військові кажуть: ця техніка незамінна, коли треба відпрацювати десантування, а підрозділ знаходиться поза місцем постійної дислокації. Наприклад, в зоні проведення ООС.

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      Виконує основні завдання для підготовки особового складу морської піхоти з парашутно-десантної підготовки. Так, як морська піхота зараз знаходиться в різних місцях в нас, розкидана по Україні. Більша частина на Сході. То ми виконуємо такі відрядження,
      – зазначив заступник командира ескадрильї Максим Тюпін.

      Та поки військові готуються передати подарунок на авіаремонтне підприємство. У бригаді триває чергова льотна зміна. І головна зброя зараз гелікоптери КА-27. Пілоти відпрацьовують висадку десанту з гелікоптерів та літаків, пошук та евакуацію потерпілих.

      До слова, це не перша авіатехніка, яку передали армійцям благодійники. Але одноосібно – вперше. Два роки тому меценати подарували військовим морякам гелікоптер Ка-226. Він вже виконує бойові завдання.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Війна на Донбасі авіація Новини Миколаєва
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