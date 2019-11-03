Волонтер подарував військовим літак: деталі

У Миколаєві волонтер подарував військовим власний літак АН-2. Купив його ще чотири роки тому у збанкрутілої авіакомпанії. Відтоді авіасудно стояло розібране. Літак ж економічніший за гелікоптери, якими зараз користуються військові.

Волонтер Єгор Шишкін отримав грамоту за щедру допомогу. Саме він подарував військовим літак АН-2. Чоловік зізнався, що про власне авіасудно мріяв з дитинства.

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"У кожного з вас, мабуть, є дитяча мрія. Це була моя дитяча мрія – мати літак. Придбав його у 2015 році, зараз дізнався, що у військових є необхідність у даному літальному засобі – вирішив його передати військовим", – розповів волонтер Єгор Шишкін.



Єгор Шишкін

10 бригада морської авіації – єдина частина Збройних сил України, яка використовує літаки типу АН-2. Проте гелікоптер МІ-8, яким зараз користуються, витрачає 800 літрів спеціального авіаційного пального на годину. В той час, як АН-2 – лише 200. І заправляють його звичайним бензином.

Нам економічно доцільно використовувати такі літаки для підготовки військовослужбовців. Крім того, це є унікальний літак, який може знаходитися з однієї заправки у повітрі до 7 годин,

– заявив заступник командувача ВМС ЗС України з авіації Ігор Бедзай.

Літак раніше використовували для пасажирських перевезень, тепер – для підготовки екіпажів, військових та десантників. Тренують до виконання бойових завдань. Військові кажуть: ця техніка незамінна, коли треба відпрацювати десантування, а підрозділ знаходиться поза місцем постійної дислокації. Наприклад, в зоні проведення ООС.



Навчання військових

Виконує основні завдання для підготовки особового складу морської піхоти з парашутно-десантної підготовки. Так, як морська піхота зараз знаходиться в різних місцях в нас, розкидана по Україні. Більша частина на Сході. То ми виконуємо такі відрядження,

– зазначив заступник командира ескадрильї Максим Тюпін.

Та поки військові готуються передати подарунок на авіаремонтне підприємство. У бригаді триває чергова льотна зміна. І головна зброя зараз гелікоптери КА-27. Пілоти відпрацьовують висадку десанту з гелікоптерів та літаків, пошук та евакуацію потерпілих.

До слова, це не перша авіатехніка, яку передали армійцям благодійники. Але одноосібно – вперше. Два роки тому меценати подарували військовим морякам гелікоптер Ка-226. Він вже виконує бойові завдання.