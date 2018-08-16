"Волонтера" Путина Одновол приговорили к условному сроку

Российские СМИ пишут о том, что "доверенное лицо Путина" россиянку Елену Одновол, которую в апреле на Херсонщине задержала СБУ, приговорили к условному сроку и уже завтра должны освободить из СИЗО.

Как пишет издание "ТАСС", эту информацию журналистам подтвердила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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Она утверждает, что имела вечером 16 августа разговор относительно Одновол со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой

Только что разговаривала по телефону с Людмилой Денисовой. Она сообщила, что сегодня в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на 3 года условно, завтра она будет освобождена из СИЗО,

– заявила Москалькова.

Как рассказала Москалькова по словам Денисовой, Одновол якобы признала свою вину.

23 апреля СБУ задержала уроженку Херсонщины Елену Одновол, которая была доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина. Во время незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма она незаконно проводила сбор подписей в поддержку Путина. Одновол была членом пропутинской организации "Волонтеры победы".