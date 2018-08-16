00:50
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
29°C 17°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Волонтера" Путина Одновол приговорили к условному сроку

105 Читати новину українською
"Волонтер" Путина Елена Одновол
"Волонтер" Путина Елена Одновол / Фото из открытых источников

Российские СМИ пишут о том, что "доверенное лицо Путина" россиянку Елену Одновол, которую в апреле на Херсонщине задержала СБУ, приговорили к условному сроку и уже завтра должны освободить из СИЗО.

Как пишет издание "ТАСС", эту информацию журналистам подтвердила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Читайте также: Заключенные в Украине россияне массово просят Путина об обмене: обновленные данные

Она утверждает, что имела вечером 16 августа разговор относительно Одновол со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой

Только что разговаривала по телефону с Людмилой Денисовой. Она сообщила, что сегодня в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении ее на 3 года условно, завтра она будет освобождена из СИЗО,
– заявила Москалькова.

Как рассказала Москалькова по словам Денисовой, Одновол якобы признала свою вину.

23 апреля СБУ задержала уроженку Херсонщины Елену Одновол, которая была доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина. Во время незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма она незаконно проводила сбор подписей в поддержку Путина. Одновол была членом пропутинской организации "Волонтеры победы".

Теги: Новости Украины Новости России Новости Херсона Судьи Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
16 августа, 23:00 Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
Іван Яковина
Главные новости 16 августа: суд над Януковичем, важное решение Порошенко, непогода в Киеве
16 августа, 22:34 Главные новости 16 августа: суд над Януковичем, важное решение Порошенко, непогода в Киеве
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
16 августа, 22:00 Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Олексій Чибісов
5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
16 августа, 21:07 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
На какие жертвы готова Украина ради очередного транша МВФ: глава Минфина дал объяснение
 20 апреля , 11:50
Зарубежные врачи сегодня обследуют Юлию Тимошенко
 13 февраля 2012 , 08:11 7
Наставник "Тулузы" запретил игрокам носить наушники
 1 октября 2016 , 18:37
Форвард "Барселоны" обойдется "Реалу" в почти полмиллиарда евро
 10 ноября 2016 , 23:12
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук