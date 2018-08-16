"Волонтерку" Путіна Одновол засудили до умовного терміну
Російські ЗМІ пишуть про те, що "довірену особу Путіна" росіянку Олену Одновол, яку у квітні на Херсонщині затримала СБУ, засудили до умовного терміну і вже завтра мають звільнити із СІЗО.
Як пише видання "ТАСС", цю інформацію журналістам підтвердила російський омбудсмен Тетяна Москалькова.
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Вона стверджує, що мала ввечері 16 серпня розмову відносно Одновол зі своєю українською колегою Людмилою Денісовою
Тільки що розмовляла по телефону з Людмилою Денисовою. Вона повідомила, що сьогодні щодо Олени Одновол винесено судове рішення про засудження її на 3 роки умовно, завтра вона буде звільнена з СІЗО,
– заявила Москалькова.
Як розповіла Москалькова зі слів Денісової, Одновол нібито признала свою вину.
23 квітня СБУ затримала уродженку Херсонщини Олену Одновол, що була довіреною особою кандидата в Президенти Російської Федерації Володимира Путіна. Під час незаконних виборів президента РФ на території окупованого Криму вона незаконно проводила збір підписів на підтримку Путіна. Одновол була членом пропутінської організації "Волонтери перемоги".