Волонтерский центр для беженцев в Виннице оказал помощь уже 2 535 людям

Центр для беженцев в Виннице, созданный по инициативе волонтеров "Украинской команды УДАРа", за месяц оказал помощь 2 535 людям.

б этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель волонтерского штаба "Украинской команды УДАРа" Артур Палатный.

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"Волонтеры штаба "Украинской команды УДАРа" в Виннице во главе с Ткачуком Геннадием работают по полной! По их инициативе вместе с руководством компании "LetyShops", главой Высшего совета "Международный Клуб Успешных Женщин" Людмилой Станиславенко и небезразличными винничанами был создан полноценный центр для беженцев для 300 человек и оборудовано убежище на 100 человек. За время существования центра с 25 февраля в нем было принято 2 535 человек. Все они потеряли дом и вынуждены были убегать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своих детей. Им всем была предоставлена помощь и поддержка", – сообщил Палатный.

Фото волонтерского центра в Виннице:

Кроме того, по его словам, братья Ткачуки помогают с амуницией для наших защитников.

Горжусь, что такие люди в нашей команде, и благодарю всех винничан за ежедневный труд для победы Украины!,

– отметил руководитель волонтерского штаба "Украинской команды УДАРа".

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