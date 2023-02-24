Но у оккупантов такого волонтерского тыла нет. Эта русская ментальность играет нам на руку. Об этом 24 Каналу сказал руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

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По словам Рымарука, в России резко уменьшается количество наркоманов, алкоголиков и зеков. Они тысячами гибнут на территории Украины. Государство абсолютно не заботится о своих людях, ведь они для него являются обычной живой силой. Сколько бы людей ни мобилизовали – их всех уничтожат ВСУ.

"Волонтерское движение отсутствует, некому даже помогать. Единственное, что они могут сделать, это обменять свою шубу на тело своего мужа", – подытожил Андрей Рымарук.

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