Натомість в окупантів такого волонтерського тилу немає. Ця російська ментальність грає нам на руку. Про це 24 Каналу сказав керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
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За словами Римарука, у Росії різко зменшується кількість наркоманів, алкоголіків та зеків. Вони тисячами гинуть на території України. Держава абсолютно не піклується про своїх людей, адже вони для неї є звичайною живою силою. Скільки б людей не мобілізували – їх усіх знищать ЗСУ.
"Волонтерський рух відсутній, немає навіть кому допомагати. Єдине, що вони можуть зробити, це обміняти свою шубу на тіло свого чоловіка", – підсумував Андрій Римарук.
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- Минув рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Держава-агресорка розраховувала на швидку перемогу й захоплення нашої країни, натомість втратила 146 820 своїх військових.
- Щодня героїчні ЗСУ дають гідну відсіч ворогові. За даними Генштабу, впродовж останньої доби кількість загарбників скоротилася ще на 970 осіб.
- Також ворог зазнає колосальних втрат у техніці. Станом на сьогодні українська армія знищила: 3 363 танків, 6 600 бойових броньованих машин, 2 363 артилерійських систем, 474 РСЗВ, 247 засобів ППО, 299 літаків, 287 гелікоптерів, 873 крилаті ракети, 2 033 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 18 кораблів/катерів, 5 224 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 229 одиниць спеціальної техніки.