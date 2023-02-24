Натомість в окупантів такого волонтерського тилу немає. Ця російська ментальність грає нам на руку. Про це 24 Каналу сказав керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

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За словами Римарука, у Росії різко зменшується кількість наркоманів, алкоголіків та зеків. Вони тисячами гинуть на території України. Держава абсолютно не піклується про своїх людей, адже вони для неї є звичайною живою силою. Скільки б людей не мобілізували – їх усіх знищать ЗСУ.

"Волонтерський рух відсутній, немає навіть кому допомагати. Єдине, що вони можуть зробити, це обміняти свою шубу на тіло свого чоловіка", – підсумував Андрій Римарук.

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