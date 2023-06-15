Об этом сообщается на доставивших волонтеры фейсбук-странице "Украинской команды". Что доставили волонтеры, рассказываем дальше.

К теме Проект готовят: в Укргидроэнерго рассказали о восстановлении Каховского водохранилища

"Волонтеры "Украинской команды" только что вернулись из затопленной Херсонщины, куда доставили 20 тонн гуманитарной помощи. Передали херсонцам, потерявшим свои дома и имущество, продукты питания, в том числе длительного хранения. А также новую одежду для детей, женщин и мужчин. И другие товары первой необходимости", – говорится в сообщении.

Список самых необходимых товаров волонтеры получили от местных гуманитарных штабов. А собрать груз помогли партнеры. В частности, "Трикотажная фабрика "Роза" и почетный консул Украины в Иерусалиме Офер Керзнер.

Волонтеры доставили херсонцам 20 тонн гуманитарной помощи: смотрите видео

Сейчас волонтеры готовят следующий груз для херсонцев.

Сегодня одна из самых острых потребностей – бытовая химия. Ведь вода постепенно отходит, люди возвращаются в свои пострадавшие дома. И им нужны средства для уборки, дезинфекции и стирки вещей, которые еще можно спасти,

– сообщает "Украинская команда".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию универсальных беспилотников бойцам сводного подразделения "Скала" в Донецкую область. А 204-му Отдельному батальону территориальной обороны города Киева и нескольким другим подразделениям – дроны-камикадзе со "взрывными посланиями" оккупантам от украинцев.