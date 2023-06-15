Пока территория оккупирована, неизвестно когда могут начать восстановительные работы на водохранилище. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Сирота – генеральный директор Укргидроэнерго.

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Какой уровень воды в Каховском водохранилище

В последние три дня гидрологические показатели не работают, ведь лежат на мели Каховского водохранилища. Специалисты пытаются разными способами рассчитать, какая все же отметка на Каховском водохранилище.

Мы подсчитали, что отметка сейчас не более 7 метров. Мы видим, что береговая линия расширяется в сторону русла реки. К сожалению, срабатывание водохранилища будет происходить в дальнейшем,

– отметил Игорь Сирота.

Пока специалисты не могут увидеть подводной части дамбы, то есть это означает, что срабатывание будет продолжаться.

Критической станет отметка 3 метра. Тогда значительно увеличится береговая линия и возрастет количество времени, которое потребуется для наполнения Каховского водохранилища.

Что означает "срабатывание водохранилища"?

Это термин, который употребляется во время стремительной утечки воды, в этом случае из-за уничтожения Каховского водохранилища.

Игорь Сирота рассказал о состоянии Каховского водохранилища: смотреть видео

Когда вода может полностью взойти

Вода начинает отступать, но очень интенсивно. Если бы остановилось срабатывание Каховского водохранилища, вероятнее всего, в пределах Херсона и Херсонской области вода бы отходила быстрее.

Есть постоянно подпор из Каховского водохранилища. Вода сходит, но не такими темпами. Ожидаем, что изо дня в день должна (взойти – 24 Канал) со дня на день. Но день – два это дополнительное износ водохранилища,

– заметил гендиректор Укргидроэнерго.

Дело в том, чтобы потом наполнить только метр, понадобятся месяцы. Чем больше воды останется в Каховском водохранилище, тем меньше будут экологические последствия. Также скорее можно будет построить перемычку – изгородь, которая защищает гидрологическое сооружение от затопления во время строительства.

"Наполнение может идти уже с осени, но до сентября будет срабатывание. Мы будем срабатывать из верхних водохранилищ в русло реки, чтобы производить экологический спуск", – подчеркнул Сирота.

Построение перемычки

До 10 июля СНБО и штаб премьера должны разработать проект и заключить договоры с подрядчиками, имеющими опыт построения перемычки. Как только будет оккупирована территория и появится возможность что-то делать – к этому немедленно приступят.

На строительство нужно минимально от двух до трех месяцев. Мы делаем такие расчеты, чтобы остановить износ Каховского водохранилища,

– сообщил гендиректор Укргидроэнерго.

На сегодняшний день есть альтернативные источники водоснабжения в Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской области. Будут также строить временные водопроводы, на что нужно примерно 3 – 4 месяца.

"Больше будут делать скважин, чтобы обеспечить людей, больницы, школы питьевой водой", – подчеркнул Сирота.

В то же время для промышленности и хозяйства не смогут на 100% восстановить водоснабжение. По крайней мере, в ближайшее время.

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