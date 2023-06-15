Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди", Що доставили волонтери, розповідаємо далі.

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"Волонтери "Української команди" щойно повернулися із затопленої Херсонщини, куди доставили 20 тонн гуманітарної допомоги. Передали херсонцям, які втратили свої домівки та майно, продукти харчування, в тому числі тривалого зберігання. А також новий одяг для дітей, жінок і чоловіків. Та інші товари першої необхідності", – йдеться у повідомленні.

Перелік найнеобхідніших товарів волонтери отримали від місцевих гуманітарних штабів. А зібрати вантаж допомогли партнери. Зокрема, "Трикотажна фабрика "Роза" та почесний консул України у Єрусалимі Офер Керзнер.

Волонтери доставили херсонцям 20 тонн гуманітарної допомоги: дивіться відео

Зараз волонтери готують наступний вантаж для херсонців.

Сьогодні одна з найгостріших потреб – побутова хімія. Адже вода поступово відходить, люди повертаються до своїх постраждалих домівок. І їм потрібні засоби для прибирання, дезінфекції та прання речей, які ще можна врятувати,

– повідомляє "Українська команда".

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партію універсальних безпілотників бійцям зведеного підрозділу "Скала" у Донецьку область. А 204-му Окремому батальйону територіальної оборони міста Києва та кільком іншим підрозділам – дрони-камікадзе з "вибуховими посланнями" окупантам від українців.