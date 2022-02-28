Волонтеры из Румынии тоже приобщились к помощи украинцам на "Порубном". Суспильне получило видео, как это происходит.
Важно Румыния отправит в Украину боеприпасы и военную технику
Как помогает Румыния
Волонтеры раздают нашим гражданам теплую одежду, кормят и помогают найти жилье. Кроме того, на границе разложили палатки.
Волонтеры из Румынии помогают украинцам: смотрите видео
Напомним, что правительство Румынии приняло решение отправить нашему государству оружие и боеприпасы. Кроме этого, нам предоставят каски и жилеты, а также – топливом и медикаментами.
Полный текст публикации:
Волонтеры из Румынии послали нам видео, как помогают украинцам на "Порубном". С румынской стороны границы раздают тёплую одежду, кормят и помогают найти жилье. Там разложили палатки.
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