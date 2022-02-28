Волонтери з Румунії теж долучилися до допомоги українцям на "Порубному". Суспільне отримало відео, як це відбувається.

Важливо Румунія відправить в Україну боєприпаси та військову техніку

Як допомагає Румунія

Волонтери роздають нашим громадянам теплий одяг, годують і допомагають знайти житло. Окрім цього, на кордоні розклали намети.

Волонтери з Румунії допомагають українцям: дивіться відео



Нагадаємо, що уряд Румунії ухвалив рішення відправити нашій державі зброю та боєприпаси. Окрім цього, нам нададуть каски та жилети, а також – паливом і медикаментами.

Повний текст публікації:

Волонтери з Румунії надіслали нам відео, як допомагають українцям на "Порубному". З румунського боку кордону роздають теплий одяг, годують та допомагають знайти житло. Там розклали намети.

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