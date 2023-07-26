Список из 8 проблем уже направили Алексею Резникову, Валерию Залужному, Игорю Клименко и Игорю Шаптале.
Смотрите также Пишут с позиций и просят помолиться: как мать 5 детей стала волонтером и капелланкой
Список проблем тактической медицины
Украинские волонтеры обратились к военному руководству с проблемами обеспечения средствами тактической медицины и эвакуации. В частности, он содержит следующие нерешенные вопросы:
- Отсутствует контроль качества медсредств – это касается турникетов, окклюзионных наклейок и т.д. В частности, часть средств, закупаемых государством и передаваемых из других стран, нельзя использовать на поле боя. Их низкое качество приводит к потерям в поле боя.
- Чрезмерная бюрократия при списании лекарств и других средств. Волонтеры утверждают, что процедура учета не соответствует реалиям военного времени и создает чрезмерную нагрузку на медиков.
- Из-за проблем со списанием реальное обеспечение медицинскими средствами подразделений не соответствует заявленным на бумагах. Некоторые лекарства существуют только на учете. Также иногда за хорошими медицинскими средствами на бумаге стоят китайские аналоги.
- Военные части имеют мало транспорта для эвакуации раненых. Медики используют авто, которые передали волонтеры, включая оборудование. Кроме того, существующая процедура списания утраченной техники мешает получать бригадам получать новую.
- В армии проблемы с подготовкой новых тактических медиков. Частей, которые могут качественно учить медиков маловато. Кроме этого, существует множество утвержденных документов по подготовке, противоречащих друг другу.
- Руководства по лечению раненых не соответствуют стандартам Минздрава и стран-партнеров. Например, протокол лечения акубаротравмы содержит недоказуемое и опасное лекарство. Это заставляет войско тратить деньги в некуда.
- Статус боевого медика как медицинского работника до сих пор не урегулирован. К примеру, Командование медицинских сил исключило боевых медиков из перечня лиц, применяющих кровь для лечения, хотя их подготовка включает следующие манипуляции. То есть, боевого медика могут привлечь к уголовной ответственности, если он самостоятельно начнет такое лечение.
- Документы в области тактической медицины устарели. Это позволяет должностным лицам снабжать подразделения некачественными лекарственными средствами. Также нет государственного органа, который был бы ответственен за вопросы тактической медицины.
В связи с этим волонтеры предлагают определить ответственных лиц и урегулировать бюрократию при списании и взятии на учет медицинских средств. Также активисты требуют усилить контроль качества средств тактической медицины и урегулировать механизм передачи лекарств.
Повышенная опасность для боевых медиков
- Ранее боевые медики сообщали, что они являются одной из главных целей российских окупантов. К примеру, вагнеровцам отдельно доплачивали по 100 – 150 долларов за убитого медика.
- Также боевые медики жаловались на неравномерное распределение медицинских средств по частям. До стандартов НАТО или идеала еще очень далеко.
- Медики отмечали, что ситуация с боевой медициной улучшилось с 2014 года. Переломным стал 2017 год – тогда появилась специальность "боевой медик взвода".