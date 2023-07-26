Список з 8 проблем вже направили Олексію Резнікову, Валерію Залужному, Ігорю Клименку та Ігорю Шапталі.

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Перелік проблем тактичної медицини

Українські волонтери звернулися до військового керівництва щодо проблем забезпечення засобами тактичної медицини та евакуації. Зокрема, він містить такі невирішені питання:

Відсутній контроль якості медзасобів – це стосується турнікетів, оклюзійних наліпок тощо. Зокрема, частину засобів, які закуповує держава та які передають з інших країн не можна використовувати на полі бою. Їх низька якість призводить до втрат на полі бою.

Надмірна бюрократія при списанні ліків та інших засобів. Волонтери стверджують, що процедура обліку не відповідає реаліям воєнного часу та створює надмірне навантаження на медиків.

Через проблеми зі списанням, реальне забезпечення медичними засобами підрозділів не відповідає заявленим на паперах. Деякі ліки існують лише на обліку. Також інколи за хорошими медичними засобами на папері стоять китайські аналоги.

Військові частини мають замало транспорту для евакуації поранених. Медики використовують авто, які передали волонтери, включно з обладнанням. Окрім цього, наявна процедура списання втраченої техніки заважає отримувати бригадам отримувати нову.

Військо має проблеми з підготовкою нових тактичних медиків. Частин, які можуть якісно навчати медиків замало. Окрім цього, існує безліч утверджених документів щодо підготовки, які суперечать одне одному.

Настанови з лікування поранених не відповідають стандартам МОЗ та країн-партнерів. Наприклад, протокол лікування акубаротравми містить недоказові й шкідливі ліки. Це змушує військо витрачати кошти в нікуди.

Статус бойового медика як медичного працівника досі не врегульований. Наприклад, Командування медичних сил виключило бойових медиків з переліку осіб, що застосовують кров для лікування, хоча їх підготовка включає такі маніпуляції. Тобто бойового медика можуть притягнути до кримінальної відповідальності, якщо він самостійно розпочне таке лікування.

Документи у сфері тактичної медицини застаріли. Це дозволяє посадовцям забезпечувати підрозділи неякісними лікарськими засобами. Також немає державного органу, який би був відповідальним за питання тактичної медицини.

У зв'язку з цим волонтери пропонують визначити відповідальних осіб та врегулювати бюрократію при списанні та взятті на облік медичних засобів. Також активісти вимагають посилити контроль за якістю засоби тактичної медицини та урегулювати механізм передачі ліків.

Підвищена небезпека для бойових медиків