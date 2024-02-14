Соответствующее обращение волонтеры разместили на странице "Украинской команды" в фейсбуке.

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"Украинская команда" призывает отметить День святого Валентина правильно.

Друзья, давайте праздновать День влюбленных правильно! Любовь – это смотреть вместе, как русский военный корабль плывет на концерт Кобзона. "Украинская команда" продолжает сбор на дроны-самолетики, которые понесут лютые смертельные валентинки врагам,

– говорится в сообщении.

Цель сбора – 10 миллионов гривен, или 200 самолетиков, отмечают в волонтерском штабе.

"Донать раз двести гривен, два раза – по двести или сколько хочешь! "Задвохсоть" оккупанта! Сделаем россиянам лютый февраль!" – призывает "Украинская команда".



Волонтеры призывают донатить в День влюбленных / Фото "Украинской команды"

Приобщиться к сбору можно по ссылкам: