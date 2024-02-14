Відповідне звернення волонтери розмістили на сторінці "Української команди" у фейсбуці.

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"Українська команда" закликає відзначити День святого Валентина правильно.

Друзі, святкуймо День закоханих правильно! Кохання – це дивитися разом, як русскій воєнний корабль пливе на концерт Кобзона. "Українська команда" продовжує збір на дрони-літачки, які понесуть люті смертельні "валентинки" ворогам,

– йдеться у повідомленні.

Мета збору – 10 мільйонів гривень, або 200 літачків, зазначають у волонтерському штабі.

"Донать раз двісті гривень, два рази – по двісті або скільки хочеш! "Задвохсоть" окупанта! Зробимо росіянам лютий лютий!" – закликає "Українська команда".



Волонтери закликають донатити у День закоханих / Фото "Української команди"

Долучитися до збору можна за посиланнями: