Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный. Ранее отмечалось, что волонтеры "Украинской команды" собрали обогревательные наборы почти для 100 батальонов, которые защищают Украину на разных направлениях.

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Волонтеры Украинской команды передали дроны и обогревающие наборы защитникам

"Наши дроны-камикадзе умеют быстро останавливать наступательный запал оккупантов. Они облегчат выполнение боевых задач нашим защитникам и сохранят жизнь. А обогревающие наборы защитят от холодов", – заявил Артур Палатный.

"Украинская команда" передала обогревательные наборы и дроны спецназовцам "Гюрзы": смотрите видео

Руководитель волонтерского штаба отметил, что бойцы подразделения "Гюрза" в первые дни полномасштабного вторжения защищали столицу, затем освобождали Киевскую и Харьковскую области, участвовали в боях на Бахмутском направлении.

Они и сейчас на одном из самых горячих направлений фронта. Бьют орков на передовой и устраивают "бавовну" у них в тылу,

– подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" вместе с Владимиром Кличко привезли на передовую дроны и броневик "Кобра" для трех подразделений, которые защищают Донбасс.