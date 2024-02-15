Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний. Раніше зазначалося, що волонтери "Української команди" зібрали обігрівні набори майже для 100 батальйонів, які захищають Україну на різних напрямках.

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Волонтери Української команди передали дрони та обігрівні набори захисникам

"Наші дрони-камікадзе вміють швидко зупиняти наступальний запал окупантів. Вони полегшать виконання бойових завдань нашим захисникам та збережуть життя. А обігрівчі набори захистять від холодів", – заявив Артур Палатний.

"Українська команда" передала обігрівні набори та дрони спецпризначенцям "Гюрзи": дивіться відео

Керівник волонтерського штабу зазначив, що бійці підрозділу "Гюрза" у перші дні повномасштабного вторгнення захищали столицю, потім звільняли Київську та Харківську області, брали участь у боях на Бахмутському напрямку.

Вони і зараз на одному з найгарячіших напрямків фронту. Б'ють орків на передовій та влаштовують "бавовну" у них в тилу,

– наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" разом з Володимиром Кличком привезли на передову дрони та броньовик "Кобра" для трьох підрозділів, які захищають Донбас.