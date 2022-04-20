Волонтеры привезли помощь жителям Макарова, Бучи, Бородянки и окрестных сел – Палатный

Волонтеры штаба "Украинская команда" доставили продукты питания и вещи жителям Макарова, Бучи, Бородянки и окрестных сел.

Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в фейсбуке.

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По словам Палатного, работа волонтерского штаба "Украинская команда" продолжается, а также расширяются направления помощи для охвата большего количества людей.

Так, сегодня Орест Криштафович, Георгий Тараскив, Александр Боришкевич доставили большой груз в Киевскую область.

Продукты, средства гигиены, одеяла, медикаменты собрали совместными усилиями: Первого женского ветеранского пространства "Рехаб", Оксані Юринец, Александра Буханевич, Геннадия Ткачука, Фонда Людмилы Станиславенко. Часть продовольствия, вещей и медикаментов мы догрузили в Киеве. Жители Березовки, Колонщины, Макарова, Липовки, Андреевки, Бородянки, Бучи, Гостомеля получили помощь, которую так ожидали",

– сообщил Палатный.

Руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" отметил, что волонтеры также передали амуницию и военным. А также Тернопольская команда во главе с Николаем Люшняком передали в Дом милосердия при Бучацкой епархии УГКЦ более 600 кг продуктов и средств гигиены.

Фото доставки необходимых вещей:

"Сейчас там находятся немало переселенцев, большинство из которых – дети. Также при поддержке "Berlin Hands For Ukraine" передали партию павербанков на нужды ВСУ и разгрузки, за которые благодарим Андрея Опанасюка. И, конечно же, накануне праздника Анна Моргунова передала нашим бойцам из Нацкорпуса Паски. Спасибо каждому, кто сегодня работает для победы Украины», – подытожил Палатный.

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