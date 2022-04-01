Автомобили в хорошем состоянии и имеют соответствующее оборудование. Об этом сообщили 1 апреля.

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Волонтеры и небезразличные граждане в Украине и заграницей, которые помогают в это время армии, в течение недели передали для Нацгвардии Украины четыре автомобиля скорой помощи,

– говорится в сообщении.

Медики Нацгвардии благодарят за поддержку и помощь. "Каждое из этих авто – это не одна спасенная жизнь наших защитников", – отмечают они.