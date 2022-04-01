Автівки в доброму стані і мають відповідне обладнання. Про це повідомили 1 квітня.

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Волонтери та небайдужі громадяни в Україні й закордоном, які допомагають у цей час армії, протягом тижня передали для Нацгвардії України чотири автомобілі швидкої допомоги,

– мовиться в повідомленні.

Медики Нацгвардії дякують за підтримку і допомогу. "Кожне з цих авто – це не одне врятоване життя наших захисників", – зазначають вони.

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