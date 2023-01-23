Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, хотя Украина – не сильно богатое государство. Но все мы богаты не материально, а духовно. Украинцы готовы помочь друг другу в трудный момент.

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Да, мы небогатая страна. Мы небогаты материально, но богаты духовно. У россиян все наоборот. У них много всего есть. Но духовно они бомжи,

– заметил Ступак.

Россияне пытались копировать украинское волонтерство

Как отметил Ступак, в России практически не работает история с донатами на армию. Они пытались делать косплей на украинское волонтерство, но практически никто не скидывал деньги.

У россиян эта инициатива шла "сверху" к людям, но никто на это не отзывался. Украинцы совсем другие – сами организовались, сами собрали средства и пошли помогать защитникам и государству.

В России эта история не развита. У них не было исторически трудных моментов, когда нужно было друг другу помочь. "Настучать" на кого-то – нет вопросов. Вот учительница что-то в школе сказала неправильное – "настучали" на нее. Кто-то разместил что-то в соцсетях – "сознательный" сосед сообщает в органы. Это они могут. И это – бесплатно,

– подчеркнул Ступак.

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