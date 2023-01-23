Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, хоч Україна – не сильно заможна держава. Але усі ми багаті не матеріально, а духовно. Українці готові допомогти один одному в тяжкий момент.

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Так, ми небагата країна. Ми не є багаті матеріально, але багаті духовно. В росіян усе навпаки. У них багато всього є. Але духовно вони бомжі,

– зауважив Ступак.

Росіяни пробували копіювати українське волонтерство

Як наголосив Ступак, в Росії буквально не працює історія з донатами на армію. Вони намагалися робити косплей на українське волонтерство, але практично ніхто не скидав гроші.

В росіян ця ініціатива йшла "зверху" до людей, але ніхто на таке не відгукувався. Українці ж зовсім інші – самі організувалися, самі зібрали кошти та пішли допомагати захисникам та державі.

В Росії ця історія не є розвинутою. В них не було історично важких моментів, коли треба було один одному допомогти. "Настукати" на когось – нема питань. Ось вчителька щось в школі сказала неправильне – "настукали" на неї. Хтось розмістив щось соцмережах – "свідомий" сусід повідомляє в органи. Це вони можуть. І це – безкоштовно,

– підкреслив Ступак.

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