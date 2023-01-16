Ведуча 24 каналу Софія Трощук висміяла новий максимально дивний фейк від російських пропагандистів. Складно уявити, як хтось взагалі зміг додуматися до настільки абсурдної ідеї. Маразм окупантів лише прогресує.

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Почали розповідати ще й про "езотеричний нацизм"

Після байок про "демілітаризацію", "денацифікацію", а потім і "десатанізацію" російські пропагандисти не зупинилися. Вони об'єднали два своїх "улюблених" слова – "Бандера" та "нацизм" – і придумали нову релігію.

На болотах придумали нібито нову українську релігія – "бандеро-язичництво". Вони там ще додали про "езотеричний нацизм". Не знаю, як це поєдналося в їхніх головах. Але з острахом боюся наступного дня. Здається, що українці, які це прочитають, можуть "вмерти зі сміху",

– відреагувала Трощук.

Важко уявити, як взагалі може функціонувати так зване "бандеро-язичництво" та "езотеричний нацизм". Що найсмішніше – пропагандисти на повному серйозні поширюють таку маячню у своїх ЗМІ, а "прастиє расіянє", ймовірно, цілком в таке вірять. Справжня альтернативна реальність.

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Росія, можливо, зможе укласти безвіз із Замбією

Поки представники недоімперії вигадують нові релігії, їхнє міністерство закордонних справ займається значно серйознішими речами. Там повідомили, що ведуть перемовини із 12 державами щодо безвізового режиму.

Якщо пощастить, то росіяни зможуть поїхати без віз до Мексики, Малайзії, в низку країн Карибського басейну, Саудівської Аравії, Замбії тощо.

Замбія – взагалі прекрасний варіант. Доступ до Європи вже втрачають, у США їх теж не так охоче приймають. В різних країнах не люблять росіянців. І тепер вони зможуть поїхати в Замбію. Чудова перспектива, зважаючи на той факт, що в них нічого не лишилося,

– зауважила Трощук.

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