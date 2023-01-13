Про це 24 Каналу розповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, Росія брехливо заявляє про знищення такої кількості техніки, якої немає в українській армії.
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Чергова брехня від росіян
Народний депутат України розповів, що оскільки він є членом комітету ВРУ з питань нацбезпеки, то володіє закритою інформацією про кількість техніки наявної в Україні на момент вторгнення. Депутат жартома прокоментував "знищення" БМП та сказав, що Генштаб обманює українців
Вимушений констатувати, що нас вище військове командування України вводило системно в оману, оскільки танків, літаків та іншого озброєння у нас виявляється в десяток разів більше, ніж нас про це інформували,
– пожартував депутат.
Федір Веніславський розповів, що за даними російських пропагандистів, вони розповідають про знищення такої кількості техніки, якої немає в України.
Щодо заяви про знищення БМП Bradley, депутат припустив необізнаність та неякісні пізнання, які російські генерали отримували під час навчання у військових академіях.
Напевно у російського генералітету пізнання, які вони отримували у своїх військових академіях не дозволяють відрізнити Bradley від M111 або M113, які Україна мала ще з літа і які також мають американське походження,
– зазначив Веніславський.
Гарні новини для України
Федір Веніславський переконаний, що найближчим часом партнери України все-таки знімуть обмеження на постачання важкої техніки. Поки що, за словами політика, таке обмеження не знято, але вже скоро це може змінитись.
Депутат потролив росіян стосовно знищення БМП Bradley: дивіться відео
Також депутат впевнений, що зразки озброєння, які мають постачати Україні настільки лякає росіян, що вони подумки її знищують, коли Україна її ще навіть не отримала.
"Вони допоможуть, по-перше, захистити життя наших військовослужбовців, а по-друге, це ті види озброєння, які навіть зараз, при їх відсутності, вже жахають російських пропагандистів, які заявляють про їх знищення. Це означає, що на рівні підсвідомості вони дуже бояться", – зазначив політик.
Що відомо про постачання БМП Bradley
- 6 січня США оголосили, що нададуть Україні 50 БМП Bradley, які входитимуть в пакет допомоги на 3 мільярди доларів.
- Для постачання їх в Україну може знадобитись декілька тижнів, але росіяни вже встигли повідомити про знищення декількох одиниць.
- Тільки навчання на цих машинах може зайняти близько місяця. Орієнтовно для цього навчатиметься 500 українських військовослужбовців.