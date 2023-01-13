Про це 24 Каналу розповів народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, Росія брехливо заявляє про знищення такої кількості техніки, якої немає в українській армії.

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Чергова брехня від росіян

Народний депутат України розповів, що оскільки він є членом комітету ВРУ з питань нацбезпеки, то володіє закритою інформацією про кількість техніки наявної в Україні на момент вторгнення. Депутат жартома прокоментував "знищення" БМП та сказав, що Генштаб обманює українців

Вимушений констатувати, що нас вище військове командування України вводило системно в оману, оскільки танків, літаків та іншого озброєння у нас виявляється в десяток разів більше, ніж нас про це інформували,

– пожартував депутат.

Федір Веніславський розповів, що за даними російських пропагандистів, вони розповідають про знищення такої кількості техніки, якої немає в України.

Щодо заяви про знищення БМП Bradley, депутат припустив необізнаність та неякісні пізнання, які російські генерали отримували під час навчання у військових академіях.

Напевно у російського генералітету пізнання, які вони отримували у своїх військових академіях не дозволяють відрізнити Bradley від M111 або M113, які Україна мала ще з літа і які також мають американське походження,

– зазначив Веніславський.

Гарні новини для України

Федір Веніславський переконаний, що найближчим часом партнери України все-таки знімуть обмеження на постачання важкої техніки. Поки що, за словами політика, таке обмеження не знято, але вже скоро це може змінитись.

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Також депутат впевнений, що зразки озброєння, які мають постачати Україні настільки лякає росіян, що вони подумки її знищують, коли Україна її ще навіть не отримала.

"Вони допоможуть, по-перше, захистити життя наших військовослужбовців, а по-друге, це ті види озброєння, які навіть зараз, при їх відсутності, вже жахають російських пропагандистів, які заявляють про їх знищення. Це означає, що на рівні підсвідомості вони дуже бояться", – зазначив політик.

Що відомо про постачання БМП Bradley