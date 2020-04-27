Волонтеры начали сбор необычных масок для медиков в Виннице: видео

В Виннице для медиков, которые лечат больных COVID-19 собирают маски для плавания. Волонтерам уже удалось собрать несколько сотен таких приборов.

Такую идею позаимствовали в Италии и Испании, сообщает 24 канал.

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Такая маска плотно прилегает к лицу и благодаря фильтрации воздуха не запотевает.

Смотрите видео: волонтеры собирают маски для медиков

Волонтерам уже удалось собрать и передать медикам несколько сотен таких приборов, однако и этого недостаточно. Поэтому они призывают горожан участвовать в инициативе активно.

Каким образом происходит дыхание? Используется переходник, печатается на 3D-принтере. Он герметично прилегает к маске. Через переходник мы подключаем противовирусный фильтр,

– объяснил, как работает технология волонтер Артем Буник.

Смотрите видео: волонтер рассказал об использовании масок для плавания