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      Волонтеры начали сбор необычных масок для медиков в Виннице: видео

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      В Виннице медикам собирают маски для плавания
      В Виннице медикам собирают маски для плавания / Коллаж 24 канала

      В Виннице для медиков, которые лечат больных COVID-19 собирают маски для плавания. Волонтерам уже удалось собрать несколько сотен таких приборов.

      Такую идею позаимствовали в Италии и Испании, сообщает 24 канал.

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      Такая маска плотно прилегает к лицу и благодаря фильтрации воздуха не запотевает.

      Смотрите видео: волонтеры собирают маски для медиков

      Волонтерам уже удалось собрать и передать медикам несколько сотен таких приборов, однако и этого недостаточно. Поэтому они призывают горожан участвовать в инициативе активно.

      Каким образом происходит дыхание? Используется переходник, печатается на 3D-принтере. Он герметично прилегает к маске. Через переходник мы подключаем противовирусный фильтр,
      – объяснил, как работает технология волонтер Артем Буник. 

      Смотрите видео: волонтер рассказал об использовании масок для плавания

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Волонтеры Винница
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