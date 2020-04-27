Волонтери почали збір незвичних масок для медиків у Вінниці: відео

У Вінниці для медиків, які лікують хворих на COVID-19, збирають маски для плавання. Волонтерам уже вдалось назбирати кілька сотень таких приладів.

Таку ідею запозичили в Італії а Іспанії, повідомляє 24 канал.

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Така маска щільно прилягає до обличчя та завдяки фільтрації повітря не запотіває.

Дивіться відео: волонтери збирають маски для медиків

Волонтерам вже вдалося назбирати та передати медикам декілька сотень таких приладів, однак і цього недостатньо. Тож вони закликають містян долучатися до ініціативи активніше.

Яким чином відбувається дихання? Використовується перехідник, друкується на 3D-принтері. Він герметично прилягає до маски. Через перехідник ми підключаємо противірусний фільтр,

– пояснив, як працює технологія волонтер Артем Бунік.

Дивіться відео: волонтер розповів про використання масок для плавання