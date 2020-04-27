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      Волонтери почали збір незвичних масок для медиків у Вінниці: відео

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      У Вінниці медика збирають маски для плавання
      У Вінниці медика збирають маски для плавання / Колаж 24 каналу

      У Вінниці для медиків, які лікують хворих на COVID-19, збирають маски для плавання. Волонтерам уже вдалось назбирати кілька сотень таких приладів.

      Таку ідею запозичили в Італії а Іспанії, повідомляє 24 канал.

      До теми "Телефони розриваються": волонтери в Луцьку виготовляють антисептики і роздають охочим

      Така маска щільно прилягає до обличчя та завдяки фільтрації повітря не запотіває. 

      Дивіться відео: волонтери збирають маски для медиків

      Волонтерам вже вдалося назбирати та передати медикам декілька сотень таких приладів, однак і цього недостатньо. Тож вони закликають містян долучатися до ініціативи активніше.

      Яким чином відбувається дихання? Використовується перехідник, друкується на 3D-принтері. Він герметично прилягає до маски. Через перехідник ми підключаємо противірусний фільтр,
      – пояснив, як працює технологія волонтер Артем Бунік.

      Дивіться відео: волонтер розповів про використання масок для плавання

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Волонтери Вінниця
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