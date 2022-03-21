Волынь и Беларусь веками в родственных связях,– командир добровольцев "Луцк" о наступлении

Белорусская оппозиция ранее рассказывала, что белорусские партизаны помогают украинцам, разрушая железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью, по которому могла попадать российская техника.

Однако все же вероятность вторжения Беларуси в Украину высока, передает 24 канал.

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По словам Александра Тиводара, командира добровольцев "Луцк", существенных изменений на Волынском направлении с начала вторжения России нет.

Мы их ждем и уже уплотняем оборону

Он сказал, что ВСУ, добровольческие батальоны территориальных общин и тероборона готовы встретить врага.

Мы готовы к вторжению белорусских военных, мы их ждем. Мы уплотняем свою оборону,

– сообщил Тиводар.

Однако он рассказал, что Волынь с Беларусью сочетает вековая традиция дружбы, родственные связи, а особенно – пограничные. Поэтому большой процент белорусов не желает воевать с Украиной, ведь никогда не было неприязни между двумя народами – белорусским и украинским.

Если же карательные органы Беларуси таки заставят военных воевать в Украине, то многие военные будут сдаваться в плен. Но мы готовы к встрече,

– сказал командир добровольцев "Луцк".

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