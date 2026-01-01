Волынь была под массированным ударом в новогоднюю ночь: есть попадания в Луцке и Ковельском районе

Россияне атаковали ряд регионов Украины в новогоднюю ночь, среди них и Волынь. В области есть попадания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынскую ОВА.

Что известно об атаке по Волыни в новогоднюю ночь?

В Волынской ОВА рассказали о последствиях вражеского удара. Россияне били "Шахедами" всю ночь. Несколько десятков вражеских целей снова атаковали объекты критической инфраструктуры Волыни.

Часть "Шахедов" сбили – благодарность силам ПВО. В то же время есть и попадания, в результате чего возникли пожары, тушение которых продолжается. В частности в Луцке и Ковельском районах. В местах прилетов работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается.

Волыньоблэнерго сообщает, что отключен 103341 абонент.

К счастью, пока информация о раненых и погибших не поступала.