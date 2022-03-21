Волынь готова встречать захватчиков, – МВД

Денис Монастырский заявил, что по состоянию на 20 марта Волынь ждет любого захватчика. Враг, который решится ступить на украинскую землю в направлении Волыни или Ровно, там и останется.

Глава МВД Украины прокомментировал информацию, что белорусы вроде бы собираются идти через Волынь или на Волынь. Монастырский заметил: разведка сейчас оценивает эту возможность как вероятную.

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Волынь ждет любого агрессора. Традиции обороны Волыни идут в глубокие предыдущие годы – и воины УПА, и их потомки получили оружие; также ВСУ, территориальная оборона, добровольцы, волонтеры, гражданские лица готовы встречать врага,

– подчеркнул Монастырский.

Глава МВД Украины отметил: уже в ближайшее время он с командой планирует посетить эту местность. Там Монастырский хочет ознакомиться с рядом вещей и пообщаться с местными людьми.

Министр подчеркнул: он убежден, что это направление – надежно закрыто.

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