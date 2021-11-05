Волынь переходит в красную зону: без COVID-документов в транспорт нельзя
Источник:"Волинські новини"
Волынь переходит в красную зону карантина с 8 ноября. С этого времени в городе вводят в том числе и ограничения по езде в общественном транспорте.
Городской транспорт является "опасным для распространения этой инфекции". Об этом 5 ноября на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Волынской области Наталья Янко.
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Волынь переходит в красную зону
Янко пояснила, что после введения красной зоны карантина в общественном транспорте пассажиры смогут занимать лишь сидячие места.
Ездить в нем также смогут только те пассажиры, которые:
- имеют COVID-сертификат;
- действительный отрицательный ПЦР-тест;
- или справку о том, что человек переболел.
Как раз городской транспорт, где люди тесно контактируют между собой, является крайне опасным для распространения этой инфекции,
– отметила главный государственный санитарный врач Волыни.
Она также вспомнила, что ограничения касаются и междугороднего транспорта. Кстати, также в городе после введения красной зоны запрещена работа:
- заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д;
- учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино-и видеосъемки.
Разрешена в красной зоне работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов,
– вспомнили в Минздраве.
Добавили, что образовательные учреждения будут работать, если 100% работников имеют так называемый "зеленый" COVID-сертификат (то есть с двумя дозами прививки – 24 канал).
Более того, ограничения красной зоны не будут, если все участники (посетители), работники и организаторы массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов имеют зеленый COVID-сертификат.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Коротко о введении красной зоны
- За минувшие сутки, 4 ноября, в Волынской области зафиксировали 612 случаев заражения COVID-19. Также за сутки умерло 13 человек, выздоровел 241 человек.
- 5 ноября на заседании комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение, что Волынская область переходит в красную зону. Усиленные ограничения будут действовать в регионе с 8 ноября.
- Сейчас в красной зоне находится 15 областей и Киев. За минувшие сутки, 4 ноября, в Украине заразились 26 488 человек, среди них 1654 ребенка и 488 медработников.