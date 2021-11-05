Волынь переходит в красную зону: без COVID-документов в транспорт нельзя

Волынь переходит в красную зону карантина с 8 ноября. С этого времени в городе вводят в том числе и ограничения по езде в общественном транспорте.

Городской транспорт является "опасным для распространения этой инфекции". Об этом 5 ноября на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Волынской области Наталья Янко.

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Волынь переходит в красную зону

Янко пояснила, что после введения красной зоны карантина в общественном транспорте пассажиры смогут занимать лишь сидячие места.

Ездить в нем также смогут только те пассажиры, которые:

имеют COVID-сертификат;

действительный отрицательный ПЦР-тест;

или справку о том, что человек переболел.

Как раз городской транспорт, где люди тесно контактируют между собой, является крайне опасным для распространения этой инфекции,

– отметила главный государственный санитарный врач Волыни.

Она также вспомнила, что ограничения касаются и междугороднего транспорта. Кстати, также в городе после введения красной зоны запрещена работа:

заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д;

учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино-и видеосъемки.

Разрешена в красной зоне работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов,

– вспомнили в Минздраве.

Добавили, что образовательные учреждения будут работать, если 100% работников имеют так называемый "зеленый" COVID-сертификат (то есть с двумя дозами прививки – 24 канал).

Более того, ограничения красной зоны не будут, если все участники (посетители), работники и организаторы массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов имеют зеленый COVID-сертификат.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

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