На Волыни масштабный потоп: на полях тонут тракторы, люди откачивают воду из домов

В Волынской области дожди повлекли затопление улиц и полей. На помощь людям пришли спасатели, откачивающие воду.

В ГСЧС сообщили, что 7 апреля волынские спасатели откачивали воду в Киверцах в Луцком районе. Спасатели совершили один выезд для оказания помощи людям и проведения работ по откачке воды с подтопленных придомовых территорий.

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Вызовы к спасателям поступают постоянно

К работам привлекалась 1 единица техники, 2 человека личного состава, откачано более 42 кубических метров воды.

"Общественное" информирует 7 апреля спасатели откачивали воду из семи приусадебных участков местных жителей. За последние две недели из усадеб в общине удалось убрать более 300 тысяч литров воды.

Инспектор Луцкого райуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области Владислав Самойленко рассказал, что за помощью к спасателям обратилось 30 киверчан, вызовы поступают постоянно.

В Киверцах на Волыни затопило несколько улиц: видео

Из-за паводков вода стоит под домами и в огородах. Жительница Киверцев Валентина Федорук рассказала, что из-за того, что вода была под домом, не могла выйти во двор. Сейчас вода с участка сходит.

Спасти несколько затопленных улиц города Киверцы от высоких вод могла бы ливневая канализация, – отметил местный житель Александр Голуб. По словам мужчины, в горсовете ему дали ответ – "сейчас нет средств".

На месте паводков также побывали журналисты ТСН. Сообщается, что критическая ситуация с подтоплением в северных районах области.

Аграрии из-за непогоды не могут начать посевную. Воду на людских подворьях откачивают, но она снова прибывает. По прогнозам синоптиков, так будет продолжаться и дальше.

В Киверцах на Волыни затопило несколько улиц / Фото

У Валерия вода добралась до самого дома, пришлось, чтобы хоть как-то спасти овощи, все доставать из погреба. Хуже всего, говорят, когда приходится доставлять больного отца в больницу. Пенсионера к дороге вывозили и тачкой и лошадьми.

Тракторист Виктор увяз посреди поля прямо во время вспашки. "Начали только. Сколько я там пахал, может гектара два и утонул, так два дня трактор ночевал в поле", – рассказал он.

Технику сначала выкапывали, а потом тянули другими тракторами. Начать посевную фермеры не могут, потому что как только хоть немного подсохнет в поле – снова начинает дождь.