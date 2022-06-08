Через несколько дней после нанесения, его закрасили. Это спровоцировало скандал. Глава учебного заведения отметила, что рисунок не был согласован с руководством школы.
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Отмечается, что выпускники потратили на создание картины весь день. 30 мая патриотический рисунок украсил двор школы. Однако 6 июня на его месте появился чёрный квадрат. Журналисты попытались разобраться, почему руководство школы приняло такое решение.
Руководитель учебного заведения Мария Шевчик рассказала, что выпускники рисовали картину без ведома директора школы и классного руководителя.
Я к этому не причастна… Они пришли вечером сами. Классный руководитель об этом не знала. Директор школы – тоже,
– рассказала директор лицея.
По ее словам, в учебном заведении совсем нет традиции рисовать что-нибудь перед школой. Тем не менее местные жители прислали журналистам фото с предыдущих лет, где на пороге выпускники рисовали разнообразные изображения.
Директор апеллирует к тому, что акция не была согласована. Именно из-за картины пришлось стереть.
Если бы предупредили, то, может, пусть бы и рисовали, но я после этого классному руководителю сказала, не могли бы нарисовать они красиво ту картину и сдать нам. У нас есть уголок славы. Ну, чтобы поместить там,
– добавила Мария Шевчик.
Чем не понравился дирекции патриотический рисунок выпускников, она так и не объяснила.
Выпускники станцевали вальс на руинах
- Выпускники школы №134 в Харькове станцевали вальс на руинах своего учебного заведения. Они признаются: мечтали не о таком последнем звонке, однако 5 июня все-таки пришли в школу.
- Не обошлось без прощального вальса. Впрочем, из-за российских оккупантов выпускники вынуждены были танцевать его на руинах.
- Прийти на последний звонок смогла всего треть класса. Часть школьников из-за российской агрессии уехали из города.
- Одна из выпускниц школы, 16-летняя Валерия, поразила сеть трогательным фото в выпускном платье на фоне развалин школы.
Харьковскую школу №134 российские оккупанты уничтожили целенаправленно. Это произошло в начале вторжения – 27 февраля.
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