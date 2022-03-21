На Волыни белорус собирал информацию о размещении и передвижении техники ВСУ
21 марта 2022 , 15:06Читати новину українською
Источник:Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала белорусского шпиона в Волынской области.
Согласно информации, спецназовцы Службы безопасности Украины задержали гражданина Беларуси.
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Известно, что он собирал информацию для врага, которая касалась размещения и передвижения техники вооруженных сил Украины и состояние мобилизации в регионе.
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