На Волыни белорус собирал информацию о размещении и передвижении техники ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала белорусского шпиона в Волынской области.

Согласно информации, спецназовцы Службы безопасности Украины задержали гражданина Беларуси.

Важно Под требованием приказа и угрозой репрессий – эксперт о высокой вероятности наступления Беларуси

Известно, что он собирал информацию для врага, которая касалась размещения и передвижения техники вооруженных сил Украины и состояние мобилизации в регионе.

Важно: Это будет жестко – белорусский доброволец о столкновении с земляками в Украине: