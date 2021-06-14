Инцидент произошел 13 июня на отрезке дороги сообщением Ратно – Ковель. Сейчас там продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
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Что известно о ДТП
В Нацполиции предположили, что парень мог не учесть дорожной обстановки, поэтому врезался в бетонную плиту. Он получил значительное количество травм и вследствие этого скончался на месте аварии.
Сейчас автомобиль изъяли и доставили на площадку для временно задержанных транспортных средств.
ДТП на Волыни / Фото Нацполиции
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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии. По факту ДТП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.